NBA》大O不怕被超越 希望魏少完成場均大三元

魏斯布魯克本季有機會完成場均大三元紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季表現傑出，已經拿下30次大三元，且他目前場均可得31.2分、10.6籃板、10.3助攻，非常有機會能在球季結束後，達成單季場均大三元的紀錄。而紀錄保持人「大O」羅伯森（Oscar Robertson）對此表示樂見其成。

羅伯森是目前NBA中唯一達成場均大三元紀錄的球星，他創下紀錄超過50年，都沒人能與他並肩，如今球季進行到一半，魏斯布魯克看來相當有機會能完成這項紀錄。對此羅伯森表示，並不介意魏少也達成此項創舉。「我不在乎他超越我，我希望他能完成，這將會很棒。」

羅伯森同時也是單季最多大三元的紀錄保持人，他共拿下41次，魏斯布魯克本季也有機會能挑戰羅伯森的這項紀錄。