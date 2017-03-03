中職》台灣の大王威震東洋 日媒1200字談王柏融

日本媒體在台日對抗賽前訪問王柏融。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融在台日對抗賽的打擊率高達8成，震撼東洋。日本媒體今天撰寫1249字長文介紹「台灣の大王」，直言日本球迷最好將這個人的名字記起來。

《BASEBALL KING》專文介紹，現年23歲的王柏融相當年輕，才剛結束職棒2年級，第一年因為九月才入團，僅出賽29場，卻在短時間就以超過3成打擊率身手引起注目，2016年更是大突破，達成台灣史上首次單季200安，還有驚人的打擊率0.414。

「王柏融在業餘時代就是很活躍的選手，」文章介紹，大王在2014年21U擔任四番，兩度對戰日本，王柏融8打數4安打3打點，率領球隊奪下冠軍。

業餘時代輝煌的成績獲得Lamigo第一指名，並以中職新人野手並列最高的500萬簽約金加盟，9月入團後，29場打擊率0.324，9轟，「大王旋風」延燒到台灣大賽，拿下優秀球員獎，幫助桃猿奪下2連霸。

眾所矚目的2016年，王柏融進一步展現天賦，達成史上最高打擊率（0.414）、單季200安，獲得打擊王、安打王、金手套、最佳九人、新人王、年度MVP等6獎，並簽下5年3180萬的長期合約。

該文最後寫道，儘管因為複雜原因無法參加經典賽，王柏融仍在台日對抗賽留下巨大的足跡，「也許不久的將來會加入日職，甚至挑戰大聯盟，『台灣的大王』王柏融，這個名字最好記起來。」