NBA》 「沒杜蘭特打不進總冠軍賽」 巴克利看衰勇士
2017/03/03 10:52
〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）日前因膝蓋內側副韌帶2級扭傷以及脛骨挫傷高掛免戰牌，歸隊時間未定，4週後將重新評估。TNT球評、前球星巴克利（Charles Barkley）大膽預測，勇士將因為杜蘭特這次受傷無緣總冠軍賽。
為了添補杜蘭特空缺，勇士很快簽下36歲老將巴恩斯（Matt Barnes），但巴克利在今天的電視節目上表示：「我認為勇士是騎士之外最被看好奪冠的球隊，但是沒有杜蘭特，他們一點機會也沒有，我甚至認為他們無法從西部出線，這只是我自己的看法。」
杜蘭特受傷缺賽，勇士季後賽可能面臨考驗。（資料照，美聯社）
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