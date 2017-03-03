NBA》表現不佳不氣餒 帕森斯力圖回穩

帕森斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊球星帕森斯（Chandler Parsons）本賽季與灰熊簽下4年9400萬美元（約30.4億新台幣）的合約，但他表現不符身價，屢屢遭到球迷砲轟，不過卡森斯表示不會放棄這個賽季。

帕森斯近5場比賽中，平均只拿下3.8分，且出手命中率僅有30.4%。本季也因為膝傷問題，被控制出賽時間，平均只出場21.4分鐘。

因此有許多人都建議帕森斯能專心休養，等到完全康復再復出打球，但他並不同意此看法。「籃球對我來說是一切，我不會因為表現不佳就停工，這樣的話我不就是一個懦夫嗎？我會不斷地努力，並成為一位最好的球員，除非我需要動手術或是其他因素，不然我是不會停止打球的。」

而球迷對於帕森斯拿高薪，表現卻不符合身價感到相當不以為然。對此帕森斯表示，始終相信自己。「我受到高度的期待，我是最高薪的球員，我賺很多錢，但我並沒有打出應有的水準，這些我都知道，但我也曉得自己有多努力，我知道在我的生涯中，我是多麼棒的球員，所以毫無疑問地，我會回到我應有的水平。」