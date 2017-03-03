日職》一軍熱身賽有望登板 廖任磊盡全力表現
2017/03/03 10:49
巨人隊新簽約的台灣投手廖任磊，穿上背號97的球衣，王貞治特別指出他的背號數字。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者張浩群／綜合報導〕身高201公分的23歲台灣「巨」投廖任磊，去年在日職選秀會獲得讀賣巨人第7指名青睞，春訓表現更受球團重視，今天與一軍會合，很有可能在明天與火腿一軍熱身賽中登板，如果表現穩定，有機會開季可以留在一軍。
廖任磊在春訓2場分組熱身賽合計2局無失分，最快球速高達149公里，獲得教練團肯定，讓他得到能在一軍熱身賽出賽的機會，巨人投手教練尾花高夫表示，想要測試看看廖任磊對上一軍選手，會展現什麼樣的壓制力，並藉機觀察其實力。
對於有機會能參加一軍熱身賽，廖任磊表示，「心情有點復雜，興奮和緊張一半一半，但我會全力以赴。」
廖任磊加盟巨人穿上「亞洲巨砲」呂明賜曾穿過的「97」號球衣，日媒期待他能與前輩一樣，在第一年就能繳出好成績。
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