田徑》俄體壇反禁藥成效差 總統普廷坦承錯誤
2017/03/03 11:57
〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯體壇許多選手都被檢出使用興奮劑，並遭到所屬項目的禁賽處分，其中又以田徑的情況最為嚴重。俄媒《塔斯社》報導，總統普廷（Vladimir Putin）日前親口承認，國家防堵體壇使用禁藥與興奮劑的效果很差，應該找出問題並予以改進。
「我們應該承認，俄羅斯反禁藥監控體系工作失敗，」普廷說，「得找出癥結，並重新啟動監控。」
上個月在哈薩克舉行的第28屆冬季世大運，俄羅斯與國際大學體育聯盟進行溝通，表達申辦下屆冬季世大運的意願，國際大學體聯也認為俄羅斯有能力舉辦，俄羅斯因此下定決心，要重建國內體壇反禁藥的工作體系。
冬季世大運讓俄羅斯重拾信心，普廷決定改革國內體壇。（資料照，歐新社）
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