體育泯恩仇！南韓願與中、日、北韓合辦世足賽

南韓願與中日北韓共同舉辦2030世足賽。圖為南韓經典K聯賽各職業隊。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕曾在2002年與日本合辦世界盃足球賽的南韓，在昨日表態爭取2030年的世界盃雄心，雖然仍處於討論階段，但南韓表示，願意與中國、日本、北韓合辦。

國際足總FIFA會長凡帝諾（Gianni Infantino）先前曾提出，要在2026年的世界盃參賽隊伍，由32國增加至48國，以及2026、2030年由2至3個國家共辦的想法。

《韓聯社》報導，南韓足協主席鄭夢奎昨日表示，雖然尚處於討論階段，但他們願意和中國、日本、北韓共同舉辦2030年世界杯。鄭夢奎認為，合辦世界杯將有助於亞洲足球發展，也將和有意共同申辦的國家協商溝通。