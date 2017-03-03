體育泯恩仇！南韓願與中、日、北韓合辦世足賽
2017/03/03 11:54
南韓願與中日北韓共同舉辦2030世足賽。圖為南韓經典K聯賽各職業隊。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕曾在2002年與日本合辦世界盃足球賽的南韓，在昨日表態爭取2030年的世界盃雄心，雖然仍處於討論階段，但南韓表示，願意與中國、日本、北韓合辦。
國際足總FIFA會長凡帝諾（Gianni Infantino）先前曾提出，要在2026年的世界盃參賽隊伍，由32國增加至48國，以及2026、2030年由2至3個國家共辦的想法。
《韓聯社》報導，南韓足協主席鄭夢奎昨日表示，雖然尚處於討論階段，但他們願意和中國、日本、北韓共同舉辦2030年世界杯。鄭夢奎認為，合辦世界杯將有助於亞洲足球發展，也將和有意共同申辦的國家協商溝通。
相關新聞
推薦新聞
-
WGC世錦賽》首度移師墨西哥 首回合米寇森6人並列領先2017/03/03 12:01
-
法網》莎娃復出能趕上法網？ 法網協新主席不願發外卡2017/03/03 11:36
-
NBA》 「沒杜蘭特打不進總冠軍賽」 巴克利看衰勇士2017/03/03 10:52
-
經典賽》日本找到苦戰台灣原因 「恐成冠軍路大阻礙」2017/03/03 10:39
-
自由車》亞錦賽U23女子組傳捷報 李佳芸摘台灣第一金2017/03/03 09:56