法網》莎娃復出能趕上法網？ 法網協新主席不願發外卡
2017/03/03 11:36
莎拉波娃。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕莎拉波娃（Maria Sharapova）即將在4月26日解禁，得以重返球場。但法網公開賽卻因為是否發外卡給她引來爭議。2月中新上任的法國網球協會主席朱迪切利（Bernard Giudicelli）向法媒《隊報》透露，儘管目前沒有決定，但他本人不願意給莎拉波娃外卡名額。
「我們不能花費150萬歐元，」朱迪切利說，「一邊進行反禁藥措施與宣傳活動，一邊邀請因為服禁藥而被禁賽過的球員參賽。」
莎拉波娃先前已經獲得德國司圖加特、西班牙馬德里、義大利羅馬等3站賽事的外卡，但朱迪切利則比較謹慎：「這情況比較複雜，誠實正直是我們所重視的，我們也希望看到她恢復名譽。」
英國網球名將穆雷（Andy Murray）則表示：「不認同各分站為了吸引球迷發外卡給她的行為，莎拉波娃應該靠自己的雙手打下參賽資格，她還有足夠時間提高自己的世界排名。」
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