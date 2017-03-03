MLB》大都會新秀帥氣度破表 徒手接甩棒丟回場內（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕徒手接棒球不稀奇，有看過徒手接球棒的嗎？大都會22歲新秀吉洛梅（Luis Guillorme），今天在與邁阿密馬林魚隊的春訓熱身賽中，單手接住甩棒飛出的球棒，帥氣的接殺美技讓全場觀眾拍手叫好。

事發在2局上，馬林魚游擊手黑查瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria）面對大都會投手吉塞曼（Robert Gsellman）的變化球揮空，球棒沒抓好順勢飛往大都會休息室，球員見狀紛紛趕緊閃避，但這時只見吉洛梅帥氣地單手一抓，牢牢地將球棒接住，他還面不改色的將球棒甩回場內，讓現場觀眾驚呼連連。

不過他場上的表現並沒有比場邊美技來的精彩，2打數並無擊出安打。