NBA》勇士兵敗芝加哥 146場不曾連敗紀錄中止

公牛中止勇士不曾連敗紀錄。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士隊今作客芝加哥，末節外線完全熄火，柯瑞、K.湯普森關鍵時刻出手未果，公牛最後兩分鐘靠著魏德、吉普瑟建功，勇士終場以87：94不敵對手，吞下近兩年來，首度連敗，結束146場不曾連敗紀錄。

「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森各攻下23分、13分，兩人僅在三分線要到9分，柯瑞11投2中，K.湯普森11投1中，勇士在末節追分階段，外線更是一球未進。

公牛巴特勒貢獻22分、魏德12分，末節剩1分40秒，德國球員吉普瑟飆進關鍵三分，把比數拉開到6分差，柯瑞想在外線討回來，屢次失敗，種下敗果。

勇士杜蘭特因傷將缺席四週，球隊今天僅攻下87分，創下本季最低，近期更連續不敵巫師、公牛，上次連敗要追溯到2015年4月。

勇士一哥柯瑞攻下全場最高的23分，仍無法幫助球隊奪勝。（法新社）