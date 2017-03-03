NBA》柯瑞超越老大 三分進球史上第11

柯瑞生涯三分進球數累計至1828顆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今日比完與公牛的比賽後，生涯三分球命中數累計至1828顆，成功超前「黑曼巴」Kobe，在NBA三分進球排行榜中排名第11。

Kobe的20年NBA生涯打了1346場比賽，總共投進1827顆三分球，命中率則有32.9%。而柯瑞僅打了555場例行賽，就追上Kobe的紀錄，表現亮眼。

不過這位勇士最強射手最近表現並不穩定，包含今天的比賽，近3場比賽三分球31投僅4中。而柯瑞下一個超越的目標，是排名第10的畢拉普斯（Chauncey Billups），他的三分球進球數為1830顆。

Kobe（資料照，法新社）

NBA三分進球榜（取自Basketball-Reference）