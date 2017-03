NBA》小史反同言論惹議 今發聲明公開道歉

〔體育中心/綜合報導〕轉戰以色列的前NBA球星史陶德邁爾(Amare Stoudemire)前天接受採訪時語出驚人,稱隊友中如果有同性戀,自己會想辦法避免跟他共處一室。此話一出引起軒然大波。2天過後,小史藉ESPN發表聲明,向被冒犯的人們公開道歉。

「(如果我有同性戀隊友的話)我會到對街去洗澡,」史陶德邁爾說,「並確保我在角落就換好衣服,而且我會開車到不同區域的健身房去運動。」隨後更向記者確認自己沒說錯話:「笑話中總是蘊含了真理。」

「我要在此為了我的攻擊言論向LGBT族群道歉,」小史在今天(3日)的聲明中表示,「這些話都是在一次訪問中出現的假想問題,所以我所有的答案都不是認真的,我回答時只是配合記者、試圖表現幽默,對此我感到很抱歉。」

史陶德邁爾因為母親的緣故,認同自己是猶太人,曾在2012年6月23日在推特上以反同性戀言論辱罵球迷,事後被聯盟處以5萬美元罰款。該位球迷在小史說自己訓練結束後留言:「你明年最好練壯一點,好好彌補今年的不足,不然你就完蛋了!」小史則用私人訊息回應:「去你的,我什麼都不用做,死娘砲。(F**k you. I don’t have to do anything f*g.)」

史陶德邁爾。(資料照,美聯社)