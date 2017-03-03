NBA》小史反同言論惹議 今發聲明公開道歉

〔體育中心／綜合報導〕轉戰以色列的前NBA球星史陶德邁爾（Amare Stoudemire）前天接受採訪時語出驚人，稱隊友中如果有同性戀，自己會想辦法避免跟他共處一室。此話一出引起軒然大波。2天過後，小史藉ESPN發表聲明，向被冒犯的人們公開道歉。

「（如果我有同性戀隊友的話）我會到對街去洗澡，」史陶德邁爾說，「並確保我在角落就換好衣服，而且我會開車到不同區域的健身房去運動。」隨後更向記者確認自己沒說錯話：「笑話中總是蘊含了真理。」

「我要在此為了我的攻擊言論向LGBT族群道歉，」小史在今天（3日）的聲明中表示，「這些話都是在一次訪問中出現的假想問題，所以我所有的答案都不是認真的，我回答時只是配合記者、試圖表現幽默，對此我感到很抱歉。」

史陶德邁爾因為母親的緣故，認同自己是猶太人，曾在2012年6月23日在推特上以反同性戀言論辱罵球迷，事後被聯盟處以5萬美元罰款。該位球迷在小史說自己訓練結束後留言：「你明年最好練壯一點，好好彌補今年的不足，不然你就完蛋了！」小史則用私人訊息回應：「去你的，我什麼都不用做，死娘砲。（F**k you. I don’t have to do anything f*g.）」

史陶德邁爾。（資料照，美聯社）