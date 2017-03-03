MLB》墊2步超狂投法是否違規？大聯盟回應了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天頒佈7條新規則，最受矚目的是不需要投球的「故意四壞」、投手投球不得墊2步的卡普斯（Carter Capps）條款，將於今年球季正式上路。

教士投手「跳跳虎」卡普斯以墊步投球聞名，2015年，大聯盟針對墊1步的投法回應，取決於後腳的腳趾有無離開地面，任何投手只要能拖著後腳，就算離開投手板也是合乎規定的。

不過，卡普斯在春訓練投從墊1步變成2步，第一個墊步明顯是「跳離」投手板，第二個墊步才有拖行的動作，引發爭議。大聯盟今天特別回應，如果壘上有人這樣投球將視為投手犯規，壘上無人則是違規投球，多記1顆壞球。

大聯盟7條新規：

1.故意四壞不需要投球，總教練直接對主審下達指令，主審立即請打者上一壘。

2.關於重播輔助判決，總教練只有30秒時間決定是否挑戰。

3.總教練用盡挑戰權時，8局開始裁判長可主動對爭議判決提出重播輔助判決，

4.除了一些例外，官方要在2分鐘內決定重播輔助判決的結果。

5.球隊不得在球場上做記號，此規則是回應去年道奇在大都會球場草地標示外野手的理想站位。

6.投手不得墊兩步投球，此規則是回應卡普斯的特殊投法。

7.壘指導員必須留在跑壘指導區，球被擊出時才能離開，前提是不得干擾比賽。