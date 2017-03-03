NBA》勇士太鬆散 柯爾怒打戰術板出氣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日以87：94敗給公牛，不僅拿下本季最低分，也中斷球隊的146場不連敗紀錄。差強人意的表現，讓總教練柯爾（Steve Kerr）大動肝火並打破戰術板。

這是勇士在杜蘭特（Kevin Durant）因膝傷問題缺賽後的第一場比賽，而勇士在三分球部份，30投僅6中，再加上第三節落後時沒有努力追分，讓柯爾動怒打破了戰術板。賽後柯爾表示，勇士會輸球是因為打的不夠積極，「比賽很鬆散，我們並沒有讓球發揮它的價值。」

這並不是柯爾第一次打破戰術板，他在去年對上騎士的第一戰時，也曾打破戰術板。當時柯爾表示，破壞有時能緩解憤怒，「所以我寧願將氣出在戰術板上，而不是球員身上。」