MLB》三度酒駕 姜正浩被判刑8個月

姜正浩（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕海盜韓籍內野手姜正浩三度酒駕被捕，今天遭判刑8個月，但緩刑2年讓他可以回美國參加春訓。

姜正浩在韓國打球就曾在2009、2011年酒駕遭逮，去年12月又在首爾撞上護欄，當時車上朋友還扛罪，最後警方證實姜正浩才是駕駛，檢方雖然建議500萬韓圜（約新台幣43.6萬元）罰款，法官認為情節重大而不同意，認為要經過審判來處理。

法官今天正式判刑8個月，但也給予緩刑2年，只要姜正浩不違反相關條款就能避免坐牢，這讓姜正浩能飛回美國參加春訓，不過仍未知是否會受到大聯盟的懲處。

姜正浩是去年大聯盟表現最好的南韓球員，總計出賽103場，轟出21發全壘打，打進62分打點，皆是南韓大聯盟球星最多，本來是經典賽南韓隊的中心砲手，最後因為酒駕遭除名。