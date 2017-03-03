經典賽》官網評選WBC全明星隊 2名亞洲人上榜
2017/03/03 14:22
松坂大輔與鈴木一朗入選經典賽全明星隊。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕第四屆經典賽將於6日開打，官網今天選出過去3屆的全明星隊，有2名亞洲人上榜。
兩名亞洲人分別是右外野的鈴木一朗、投手松坂大輔。官網表示，一朗今年沒有打，但經典賽生涯77打數史上第二，24安打並列第2、14得分高居第3，最難忘的是2009年冠軍賽擊出2分打點的勝利安打。
松坂大輔是兩屆經典賽MVP，2006年出賽3場全拿勝投，包括冠軍賽對古巴的勝利；2009年同樣3戰全勝，包括4強賽對美國的重要勝利，幫助日本奪2連霸，23次三振是經典賽史上最多。
經典賽全明星隊
一壘手
Miguel Cabrera，委內瑞拉
數據：17場,0.270打擊率,5轟12打點
二壘手
Robinson Cano，多明尼加
數據：11場、0.400打擊率、2轟、6打點、4保送、8得分
游擊手
Jimmy Rollins，美國
數據：15場、0.365打擊率、1轟、4打點、8得分
三壘手
Jorge Cantu，墨西哥
數據：15場、0.317打擊率、4轟、17打點、2保送、7得分
左外野
Yoenis Cespedes，古巴
數據：6場、0.458打擊率、2轟、5打點、1保送、5得分
中外野
Carlos Beltran，波多黎各
數據：21場、0.278打擊率、3轟、9打點、15保送、13得分
右外野
鈴木一朗，日本
數據：17場、0.312打擊率、0轟、10打點、4保送、14得分
指定打擊
Frederich Cepeda，古巴
數據：20場、0.449打擊率、6轟、23打點、15保送、17得分
投手
松坂大輔，日本
數據：6先發、6勝0敗、1.95防禦率、27.2局23K
Frederich Cepeda（左）曾在2013年對台灣隊開轟。（法新社）
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