NBA》補J.帕克前鋒空缺 公鹿簽鵜鶘棄將

T.瓊斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今日與才剛遭鵜鶘釋出的前鋒T.瓊斯（Terrence Jones）簽訂合約，以填補主力球員J.帕克（Jabari Parker）的空缺，T.瓊斯將可在公鹿待至賽季結束。

今天25歲的T.瓊斯生涯前四個賽季都效力於火箭，後來因受傷而遭火箭釋出。在季前與鵜鶘簽下小約，不過在交易期限內未找到合適的交易對象，因此交易大限過後又再度遭釋出。

T.瓊斯本季在鵜鶘出賽51場比賽，場均可得11.5分、5.9籃板，但他的外線能力並不佳，三分命中率僅有25%，是他生涯新低。

原先公鹿並不缺前場的球員，但由於J.帕克日前因膝傷而宣告報銷，因此公鹿只得另尋接替前鋒位置的球員。公鹿近況不甚理想，近21場比賽輸了15場，目前在東部排名第10，與第8名的活塞還有2場勝差，依舊有機會能前進季後賽。