NBA》慶祝姿勢做好做滿 隊友三分沒進糗大了 （影音）
2017/03/03 14:24
〔體育中心／綜合報導〕太陽34歲老將巴柏沙（Leandro Barbosa）在今天面對黃蜂比賽的末節心血來潮，趁空檔傳球給隊友杜德利（Jared Dudley）投三分球，自己則在一旁高舉雙手提前慶祝，沒想到隊友三分球不進，氣氛變得相當尷尬，巴柏沙只好埋頭回防。
當時太陽正以110：97領先多達13分，在比賽剩4分半鐘時可以說是十拿九穩，因此巴柏沙得到娛樂場邊球迷、帶動士氣的機會。不過杜德利出手力量太輕，球彈在籃框側緣後直接落到威廉斯（Marvin Williams）手裡。
雖然太陽最後以120：103輕取黃蜂，但巴柏沙勢必會出現在歐尼爾（Shaquille O'neal）的《俠客烏龍球》（Shaqtin' A Fool）節目裡。
巴柏沙背對籃框，提前慶祝卻落空。（取自影片）
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