經典賽》WBC新規定 故意四壞不受投球數限制

2017/03/03 14:39

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕根據日媒《每日新聞》報導，大聯盟在今天宣布，再過3天開打的第4屆WBC世界棒球經典賽，只要捕手明確示意投手投故意四壞保送，所投的4顆壞球都不包含單場投球數限制當中。

經典賽規定投球數限制，第一輪投手一場最多用球數為65球，第二輪為80球，準決賽和決賽為95球；若投手在面對該打者達用球數限制，可完成該打席後退場。

另外，投手投滿50球以上，必須休息4天，滿30球以上需休息1天；連續兩天出賽雖均未滿30球，也要休息1天。

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