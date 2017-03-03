經典賽直擊》大聯盟華麗打線爆發 荷蘭大勝尚武

荷蘭先發投手柯德曼（Robbie Cordemans）。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天中午經典賽荷蘭隊和韓職二軍尚武隊進行公辦熱身賽，荷蘭打線火力全開，全場敲出16支安打，另獲得8次四壞保送，最終就以11：1大勝。

荷蘭先發打線一字排開，第一棒西蒙斯（Andrelton Simmons）、第二棒手普洛法（Jurickson Profar）、第三棒柏格茲（Xander Bogaerts）、第五棒史構普（Jonathan Schoop）、第六棒葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）都是大聯盟球星，第四棒巴倫汀（Wladimir Balentien）則是日職養樂多重砲手，打線十分華麗；西蒙斯、巴倫汀、史構普皆單場敲2安，葛瑞戈爾斯擊出1安，僅柏格茲沒有安打。

值得一提的是，西蒙斯、柏格茲、葛瑞戈爾斯在大聯盟母隊天使、紅襪、洋基都是主力游擊手，普洛法也是游擊底的好手，這一場公辦熱身賽，總教練穆藍斯（Hensley Meulens）一開始先安排西蒙斯守游擊，柏格茲守三壘，葛瑞戈爾斯打DH，普洛法移防中外野，比賽後半段換葛瑞戈爾斯守游擊，西蒙斯打DH，荷蘭全場沒有發生失誤。

此役荷蘭採車輪戰，巧合的是，前4任投手都曾打過中職，依序是柯德曼（Robbie Cordemans）、威爾（Diegomar Markwell）、吉爾（Jair Jurrjens ）、馬帝斯（Shairon Martis），4人各投1局，僅柯德曼被敲2安1保送、失1分，荷蘭全場就只掉這1分。

現年42歲的柯德曼，2007年曾效力統一獅，目前他仍在荷蘭聯賽和國家隊奮戰，柯德曼表示，今天投球內容不太好，用球數和被安打都偏多，他年紀大了，無法投出95英里速球，靠控球取勝，他說，「我一直很想對台灣投球，這次經典賽就看教練團安排。」

荷蘭第一棒、游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）。（特派記者羅志朋攝）

荷蘭第二棒、中外野手普洛法（Jurickson Profar）。（特派記者羅志朋攝）

荷蘭第三棒、三壘手柏格茲（Xander Bogaerts）。（特派記者羅志朋攝）

荷蘭第四棒、右外野手巴倫汀（Wladimir Balentien）。（特派記者羅志朋攝）

荷蘭第五棒、二壘手史構普（Jonathan Schoop）。（特派記者羅志朋攝）

荷蘭第六棒、指定打擊葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）。（特派記者羅志朋攝）

南韓隊總教練金寅植到場觀察荷蘭對尚武的公辦熱身賽。（特派記者羅志朋攝）