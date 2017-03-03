高國豪人氣最夯 哪位HBL女生最受歡迎？
2017/03/03 14:49
松山高國豪。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕105學年HBL男、女子組4強決戰將在明日點燃戰火，Yahoo TV本屆場場直播，決賽兩日當然不會缺席，沒有搶到票的球迷可以利用網路觀看精彩賽事。今日公布男女熱搜榜前十名，松山高中一哥高國豪毫無疑問拔得頭籌；女子組則是長相甜美可愛的普門高中中鋒劉昕妤稱后。
今日Yahoo奇摩特地找來4位學長帶著幸運物品替學弟加油，有上屆在關鍵時刻利用精準外線幫助南山高中稱王的MVP吳季穎；當年能仁家商二連霸頭號功臣射手簡祐哲；高苑上屆重返四強的主力廖勗淵；松山103學年的冠軍隊長許軒瑜。
Yahoo TV特地利用流量查詢，能仁家商與南山高中在預賽上演的激戰最多人看；8強戰一舉能仁終止松山13連勝的精彩戰役居第二，相信這回4強決賽南山與能仁的4度交鋒，將再次吸引眾人的目光。
今日Yahoo奇摩特地找來4位學長帶著幸運物品替學弟加油，有南山高中吳季穎、當年能仁家商簡祐哲、高苑廖勗淵和松山許軒瑜。（記者林岳甫攝）
高國豪從高一就榮膺MVP與新人王兩項大獎，順利成為本屆最受歡迎的男子球員，依序有高苑田浩、南山吳沛嘉、松山林正、能仁谷毛唯嘉、林彥廷、南山李家慷、黃建智、能仁謝亞軒與松山呂蔡瑜倫。
女子組最受矚目的球員為普門「漂亮寶貝」劉昕妤，滬江長人林碟與主控陳育緹緊追在後，再來則有普門一姊羅培甄、南山黃楷媜、普門林岑、南山粘詩婕、李吟、何宣儒。
普門高中劉昕妤。（資料照，記者林正堃攝）
滬江陳育緹。（資料照，記者張嘉明攝）
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