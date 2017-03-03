NBA》柯瑞手感冰冷 近3場三分球命中率寫新低
2017/03/03 15:13
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在客場以87：94敗給公牛，其中勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）全場27投10中，三分球11投只中2，得到23分。過去3場比賽裡，柯瑞三分球命中率寫下生涯最低紀錄。
過去3場比賽裡，柯瑞一共70次出手，只有投進26球，其中三分球31投只有4中，投籃命中率與三分球命中率分別是37%、13%。
據《ESPN》統計的投籃熱區圖，柯瑞近3場比賽在弧頂之外17投只有進1球，右側45度角與底角三分球6投皆墨。杜蘭特因傷缺陣之後，勇士已經2連敗，柯瑞需要找回過去火燙的投籃手感，才能幫球隊度過難關。
柯瑞過去3場比賽外線手感冰冷。（取自推特）
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