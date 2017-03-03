NBA》魏少狂砍45分無用 拓荒者中止雷霆四連勝

魏斯布魯克攻下全場最高45分，雷霆依舊以109：114敗給拓荒者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今日作客波特蘭，雖然魏斯布魯克（Russell Westbrook）一人轟下全場最高45分，但在最後3分鐘雷霆手感低迷，關鍵時刻屢投不進，終場以109：114敗給拓荒者，也中止球隊四連勝。

雷霆今日先發僅有魏斯布魯克得分破十，攻下45分，另外拿下8籃板及4助攻。他已經連續三場比賽拿下40分以上，是繼Kobe後表現如此傑出的球員。

其餘雷霆球員，坎特（Enes Kanter）拿下18分、10籃板，吉柏森（Taj Gibson）也貢獻15分，還投進中場結束前的超大號三分彈。

拓荒者原本在中場後還落後3分，但今日命中率逼近五成，助攻數19次也較雷霆多出8次，順利將勝利留在主場。球員得分方面，里拉德（Damian Lillard）攻下33分、5助攻，新同學諾基奇（Jusuf Nurkic）則貢獻18分、12籃板，麥考倫（C.J. McCollum）也挹注18分。