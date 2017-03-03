經典賽》公視直播20場 台灣隊賽事全包

2017棒球經典賽看公視為台灣隊加油！記者會，經典賽主播黃韻玲（圖中右）與轉播球評袁定文（圖中左）與平鎮高中後、社子國小棒球隊的球員們，一同為中華隊加油。（記者王藝菘攝）



〔記者郭羿婕／台北報導〕第4屆世界棒球經典賽將於3月6日至23日登場，轉播單位之一的公視將直播其中20場賽事，以台灣隊為主，所屬A組首輪預賽6場都會直播。

今年經典賽的台灣區轉播權由Eleven Sports取得，並授權給公視，看不到有線電視的球迷也可透過無線頻道觀戰。公視從預賽到決賽共將選播20場（視台灣隊戰況調整），包含台灣隊所有賽事在內，且台灣隊比賽都在公視主頻直播，公視3台也會播出其他對戰。

Eleven Sports則會轉播全程39場比賽，仍在爭取有線電視頻道上架，目前已敲定的有線系統台包括新彰、世新、大豐，台數科旗下的新永安、台灣佳光電訊、佳聯等台，及台灣寬頻通訊旗下的南桃園、吉元、群健等台，另有中嘉旗下的吉隆、長德、麗冠、萬象、新視波、家和、北健、三冠王等台，開播時程不一。

公視今天並舉辦經典賽轉播記者會，請來青棒常勝軍桃園平鎮高中棒球隊，與北市社子國小少棒隊一起為前輩們加油。