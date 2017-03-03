安麗盃》「大眼妹」周婕妤三連勝提前晉級 范育瑄逆轉勝
2017/03/03 15:58
周婕妤三連勝提前晉級。（記者陳志曲攝）
〔記者許明禮／台北報導〕安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽今天進行預賽第二天，「大眼妹」周婕妤以7：1大勝從會外賽晉級的牟淑鳳，率先拿下3連勝，稍晚將和同為3連勝的中國「九球天后」潘曉婷爭奪分組第一，勝者將可直接晉級16強。
18歲「小舒淇」范育瑄在預賽最後一戰克服4：6落後，以7：6逆轉擊敗世界排名第6的日本名將河原千尋，這也是她繼去年日本北陸公開賽四強賽之後，第二度擊敗河原千尋。
首次在安麗盃亮相的范育瑄預賽繳出3勝1負，順利晉級24強，寫下「菜鳥傳奇」。
「倩影殺手」魏子茜也以7：3解決隊友何心如，拿下2連勝。
周婕妤。（記者陳志曲攝）
范育瑄。（記者陳志曲攝）
范育瑄。（記者陳志曲攝）
范育瑄。（記者陳志曲攝）
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