中職》詹子賢歸隊猛 2分砲助兄弟逆轉斗山熊
2017/03/03 16:35
詹子賢在9局上擊出右外野方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕中信兄弟日前於港都盃跨聯盟熱身賽首次和斗山熊交手，以10：5大勝，今兩隊再戰，斗山熊梁丘烈3分砲一度超前，中信兄弟靠著剛歸隊的詹子賢火力全開，2分彈還以顏色，5：3要回勝利。
此役中信兄弟臨時換上王則鈞先發，首局投球不穩，在保送後被敲出二壘打攻占二三壘，王則鈞連飆2K化解危機，2下他又投出2保送，也利用三振抓下3出局，之後上場的潘韋辰也沒有失分，中信兄弟在4上曾陶鎔敲出二壘打上得點圈，陳文杰跑出內野安打攻下第1分，6上林王啟瑋高飛犧牲打再下一城，2：0領先。
第3任投手羅國華6下續投，不如前一個半局2K順遂，斗山熊鄭錤焄、金辰炯安打，形成一出局、一三壘有人，第5棒三壘手梁丘烈轟出左外野3分砲，一舉將比數3：2逆轉；剛從台日對抗賽歸隊的詹子賢，在9上2出局、二三壘有人時，投手朴性煥暴投送1分，隨即他敲出右外野2分砲，助隊5：3超前，9下洪宸宇守成，中信兄弟就以5：3對戰2連勝。
晚場統一獅將在澄清湖棒球場迎戰樂天巨人，先前出發台日對抗賽的主力陳傑憲、高志綱、唐肇廷、潘武雄都歸隊並重返先發，此役可透過FOX體育台收看轉播。
詹子賢在9局上擊出右外野方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）
斗山熊後援投手朴性煥（右）在9局上被擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）
斗山熊跑者桂廷雄在8局上遭中信兄弟游擊手張志強封殺。（記者黃志源攝）
斗山熊梁丘烈在6局下擊出3分打點全壘打。（記者黃志源攝）
中信兄弟彭政閔換補上場。（記者黃志源攝）
中信兄弟打者曾陶鎔。（記者黃志源攝）
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