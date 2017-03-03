羽球》林丹爆冷遭淘汰 周天成、王子維德國賽晉八
2017/03/03 16:05
周天成。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕總獎金12萬美元（約374萬台幣）黃金大獎德國公開賽進行到八強階段，五組台將搶進八強，男單周天成、王子維都搭上八強列車，衛冕軍中國名將林丹則在16強踢到鐵板，爆冷淘汰。
周天成16強賽遭遇16種子丹麥選手安童森，兩人苦戰70分鐘，小天終場以17：21、21：11：22：20險勝，原本八強預計碰上林丹，但林丹16強以10：21、16：21不敵丹麥荷斯特，小天八強將面對這位扳倒林丹的丹麥非種子選手。
另一位台灣男單王子維在16強面對日本小將常山幹太，王子維以21：16、21：15獲勝，下一輪將面對克羅埃西亞杜爾金雅克。
台灣男雙陳宏麟／王齊麟、女雙許雅晴／吳玓蓉，混雙王齊麟／李佳馨也搶進八強。
八強賽事預計在台灣時間4日凌晨登場。
王子維。（資料照，羽協提供）
林丹。（資料照，記者卓佳萍攝）
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