HBL總決賽、SBL季後賽點燃戰火 今日賽事預告與轉播

詹姆斯上一場雖繳出28分、13籃板與10助攻的大三元表現，騎士仍不敵塞爾提克，目前雙方僅剩3場勝差，面對強敵追趕，騎士今天能否射下老鷹，捍衛在東部霸主的地位？終結16連敗後，籃網今天作客爵士，林書豪傷癒復出後的表現仍受球迷矚目，上一役出場約19分鐘攻下17分，今天盼能延續手感，幫助籃網取得2連勝。

尋求二連霸的台啤季後賽尚未開打就碰上難題，B.戴維斯因左腳阿基里斯腱斷裂，無緣披上綠色戰袍，對於吊車尾打進季後賽，金酒主帥楊哲宜表示會先針對子弟兵的心理加強建設，期許大家能首戰就進入狀況。

奪冠大熱門南山不敢大意，全面禁止球員受訪，主帥許時清表示最後爭冠時刻，希望球隊全力以赴，志在決勝。本屆締造最長13連勝的松山高中，誓言要重返榮耀，今日碰上「南霸天」高苑高商，其陣中主力多為高三球員，經驗和穩定性是他們拚冠的最佳武器，兩隊會有什麼火花？

NBA

08:00 騎士 VS. 老鷹（FOX體育台）

10:00 籃網 VS. 爵士（緯來體育）

SBL 季後賽

17:00 富邦 VS. 璞園（緯來育樂、愛爾達育樂）

19:00 台啤 VS. 金酒（緯來育樂、愛爾達育樂）

HBL 總決賽

女子組

12:00 滬江中學 VS. 永仁高中（FOX體育2台、FOX體育3台）

14:00 普門高中 VS. 南山高中（FOX體育2台、FOX體育3台）

男子組

16:00 能仁家商 VS. 南山高中（FOX體育2台、FOX體育3台）

18:00 松山高中 VS. 高苑工商（FOX體育2台、FOX體育3台）

日職熱身賽

13:00 火腿 VS. 巨人（FOX體育台）

統一自辦熱身賽

18:0（FOX體育台）

安麗盃 複賽

12:30起（緯來體育）