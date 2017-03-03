經典賽》台灣今晚熱身戰警察廳 先發打序出爐

台灣隊。（特派記者羅志朋攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣隊備戰經典賽在即，今晚6點將和警察廳進行公辦熱身賽，這也是台灣隊首次在大戰地點高尺巨蛋進行實戰，先發打序也於稍早出爐。

此役台灣隊打序稍作更動，第2棒二壘手改為林志祥，擔任第4棒的林智勝移防一壘，投捕搭檔則為江少慶、鄭達鴻，和神戶移訓第2場熱身賽相同。

台灣隊先發名單

第一棒 左外野 胡金龍

第二棒 二壘手 林志祥

第三棒 三壘手 蔣智賢

第四棒 一壘手 林智勝

第五棒 DH 林益全

第六棒 右外野 高國輝

第七棒 游擊手 陳鏞基

第八棒 捕手 鄭達鴻

第九棒 中外野 林哲瑄

投手 江少慶

台灣隊先發打序。（特派記者羅志朋攝）