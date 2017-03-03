日本LPGA》大金蘭花盃第2回合 盧曉晴一桿之差提前淘汰
2017/03/03 16:38
盧曉晴一桿之差提前淘汰，尋求三連霸未果。（資料照）
〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽開幕戰大金蘭花盃女子高球賽，今天下午打完第2回合，日本選手川岸史果繳出全場最佳的65桿，追上領先者大城咲希，兩人同以139桿並列領先。
台灣女將今天打得最好的是盧曉晴，她繳出4個博蒂、2個柏忌的70桿，兩回合總計151桿並列61名，可惜昨日桿數打太多，仍以1桿之差遭到淘汰。
盧曉晴是這場比賽前兩年的冠軍得主，今年挑戰三連霸不成，提前出局，她在日本LPGA巡迴賽上次被淘汰已是2015年10月初的事，當時她在日本女子公開賽前兩回合並列71名無法晉級。
同場出賽的台灣女將劉依貞，今天以4個博蒂、3個柏忌的71桿繳卡，總計147桿和蔡佩穎並列25名。姚宣榆則打出75桿，總計148桿並列34名。
領先位置之爭，今天有多人挑戰大城咲希，包括南韓名將安宣柱在內。大城咲希打了5個博蒂、3個柏忌，70桿完賽，總計139桿仍居領先。但是川岸史果今天豪取8鳥、1柏忌，以全場最佳成績65桿完賽，衝上並列領先。
打出67桿的安宣柱則與李寶美並列第3，日本上田桃子141桿排名第5，柏原明日架和服部真夕，各以1桿之差分居6、7名，全場只有她們7人總成績低於標準桿。
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