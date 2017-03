MLB》一年未嘗打點 金鶯捕手今開轟扳回顏面（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕金鶯捕手喬瑟夫(Caleb Joseph)走過薪資仲裁陰霾,今天春訓敲出陽春砲,雖然球隊仍以1:8敗給洋基,這一分打點卻是喬瑟夫睽違一年才盼到的及時雨。

喬瑟夫季後和金鶯薪資談不攏,他希望能獲得100萬美元新約,但金鶯只願給70萬,雙方走上薪資仲裁,最後由金鶯勝訴,30歲的他,在去年賽季132打數只留下1成74的打擊率,1分打點都沒有,也打破1971年白襪明星投手伍德(Wilbur Wood)96打數,成為單季最多打數無打點的打者。

喬瑟夫在3上金鶯1分落後時,從洋基投手瓦倫(Adam Warren)敲出左外野陽春砲追平,這是他自去年春訓至今第1分打點,不過洋基在4下菜鳥柏德(Greg Bird)2分砲超前後火力全開,終場14安、8:1大勝金鶯,除了柏德,哈勒戴(Matt Holliday)和代打上陣的麥金尼(Billy McKinney)也有全壘打演出,勝投由「火球男」查普曼拿下。

喬瑟夫轟出陽春砲一止打點渴。(USA Today)