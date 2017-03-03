MLB》一年未嘗打點 金鶯捕手今開轟扳回顏面（影音）

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〔記者石毓琪／綜合報導〕金鶯捕手喬瑟夫（Caleb Joseph）走過薪資仲裁陰霾，今天春訓敲出陽春砲，雖然球隊仍以1：8敗給洋基，這一分打點卻是喬瑟夫睽違一年才盼到的及時雨。

喬瑟夫季後和金鶯薪資談不攏，他希望能獲得100萬美元新約，但金鶯只願給70萬，雙方走上薪資仲裁，最後由金鶯勝訴，30歲的他，在去年賽季132打數只留下1成74的打擊率，1分打點都沒有，也打破1971年白襪明星投手伍德（Wilbur Wood）96打數，成為單季最多打數無打點的打者。

喬瑟夫在3上金鶯1分落後時，從洋基投手瓦倫（Adam Warren）敲出左外野陽春砲追平，這是他自去年春訓至今第1分打點，不過洋基在4下菜鳥柏德（Greg Bird）2分砲超前後火力全開，終場14安、8：1大勝金鶯，除了柏德，哈勒戴（Matt Holliday）和代打上陣的麥金尼（Billy McKinney）也有全壘打演出，勝投由「火球男」查普曼拿下。

喬瑟夫轟出陽春砲一止打點渴。（USA Today）