極地鬥士陳彥博冒險營開課 邀請暖爸修杰楷體驗
2017/03/03 16:54
極地鬥士陳彥博（左）與時尚暖爸修杰楷。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕極地超馬鬥士陳彥博今天與時尚暖爸修杰楷一同出席The North Face體驗車記者會，兩人穿著該品牌最新鞋款，挑戰體驗車中模擬濕地坡道，陳彥博也力邀修杰楷加入冒險營實際體驗。
陳彥博近期推廣戶外冒險營，由專業競技運動員擔任教練團，目標帶給學員正確露營、越野觀念，他跟「真男人」張嘉哲一起致力於推廣運動文化。
去年奪下四大極地馬拉松總冠軍，陳彥博表示，不會因此鬆懈、滿足，今年6月將參加祕魯叢林超級馬拉松賽、9月有義大利TDG330公里超馬賽。
為備戰6月祕魯賽事，陳彥博明天將出發前往美國阿拉斯加移訓一個月，他希望藉由此行吸收更多知識與經驗。
極地馬拉松鬥士陳彥博。（記者卓佳萍攝）
時尚暖爸修杰楷（左）與極地馬拉松選手陳彥博。（The North Face提供）
極地馬拉松選手陳彥博體驗模擬濕地坡道。（The North Face提供）
相關新聞
推薦新聞
-
中職》詹子賢歸隊猛 2分砲助兄弟逆轉斗山熊2017/03/03 16:35
-
經典賽》台灣今晚熱身戰警察廳 先發打序出爐2017/03/03 16:32
-
安麗盃》「大眼妹」周婕妤三連勝提前晉級 范育瑄逆轉勝2017/03/03 15:58
-
經典賽》公視直播20場 台灣隊賽事全包2017/03/03 15:24
-
滑板奧運夢 名飯店健身教練Penny挑戰極限2017/03/03 15:12