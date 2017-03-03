極地鬥士陳彥博冒險營開課 邀請暖爸修杰楷體驗

極地鬥士陳彥博（左）與時尚暖爸修杰楷。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕極地超馬鬥士陳彥博今天與時尚暖爸修杰楷一同出席The North Face體驗車記者會，兩人穿著該品牌最新鞋款，挑戰體驗車中模擬濕地坡道，陳彥博也力邀修杰楷加入冒險營實際體驗。

陳彥博近期推廣戶外冒險營，由專業競技運動員擔任教練團，目標帶給學員正確露營、越野觀念，他跟「真男人」張嘉哲一起致力於推廣運動文化。

去年奪下四大極地馬拉松總冠軍，陳彥博表示，不會因此鬆懈、滿足，今年6月將參加祕魯叢林超級馬拉松賽、9月有義大利TDG330公里超馬賽。

為備戰6月祕魯賽事，陳彥博明天將出發前往美國阿拉斯加移訓一個月，他希望藉由此行吸收更多知識與經驗。

極地馬拉松鬥士陳彥博。（記者卓佳萍攝）

時尚暖爸修杰楷（左）與極地馬拉松選手陳彥博。（The North Face提供）

極地馬拉松選手陳彥博體驗模擬濕地坡道。（The North Face提供）