中職》詹子賢致勝2分彈 中信兄弟5：3勝斗山熊

中信兄弟打者詹子賢在9局上擊出右外野方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕中信兄弟與斗山熊第3次在2017年港都盃跨聯盟交流賽交手，兩隊在後段較量一棒定江山的能力，斗山雖在6局下靠梁丘烈3分彈首次超前，中信卻在9局上靠詹子賢致勝2分彈，以5：3險勝。

中信靠曾陶融於4局上、6局上，兩度率先安並跑回1分，取得2：0領先；斗山於6局下反撲，梁丘烈從羅國華轟出3分彈，3：2首次超前，9局上中信最後反攻，2出局攻佔二、三壘，先趁暴投跑回追平分，詹子賢補上致勝2分彈。

詹子賢於7局上接替陳子豪打第3棒，於1出局滿壘時擊出斷棒雙殺打，使中信錯失超前良機，他表示，當時其實抓到對方要投滑球，但擊球點沒掌握好，造成棒子「粉碎性骨折」，幸好9局上一棒彌補回來。

中信兄弟打者詹子賢在9局上擊出右外野方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）

中信兄弟打者詹子賢在9局上擊出右外野方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）