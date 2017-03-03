中職》「大王」一戰爆紅 王柏融發文感謝這些幕後功臣

王柏融在台日對抗賽一戰成名，今天也發文感謝後勤團隊的用心。（取自王柏融instagram）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「大王」王柏融在台日對抗戰打響名號，但他今天特別發文感謝中職後勤團隊，表示他們是這次交流賽不可或缺的幕後功臣，也讓球員得以發揮最佳狀態。

中職聯隊在這次對抗賽取得1勝1負，尤其王柏融從日本隊強投則本昂大手中轟出兩分砲，至今更讓球迷津津樂道；中職聯隊昨天返台後，球員也各自回到母隊繼續春訓，但王柏融今天特地在個人社群instagram上po出全隊和工作人員在福岡巨蛋的大合照，再次表達感謝。

「細心、高規格的後勤團隊，是這次交流賽不可或缺的幕後功臣，讓我們能夠發揮出自己最佳的狀態，謝謝你們！」王柏融寫道。

其實參與這次對抗賽的獅隊當家捕手高志綱，在返台時也在臉書發文感謝工作人員，他還配上一張在機場推行李的照片，表示「這是除了在飯店房間以外，最接近我自己行李的時刻。」因為聯盟工作人員完全不讓球員搬運行李，都事先會幫球員將行李送抵機場，高志綱還寫道，「辛苦了後勤工作人員，這次你們比選手還辛苦，值得好好的讚賞一番 !!」

高志綱在臉書發文謝謝聯盟工作人員。（取自高志綱臉書）