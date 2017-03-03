NBA》魏少生涯三度連三場得分破40 Kobe之後第一人
2017/03/03 17:37
〔體育中心／綜合報導〕魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天在與拓荒者一戰中，拿下45分、8籃板、4助攻，雖然沒辦法完成大三元，球隊還以109：114輸球，但他生涯第3度連續3場比賽得分超過40，是繼Kobe（Kobe Bryant）之後，首位達成此項紀錄的球員。
魏斯布魯克在前兩場分別拿下41分11籃板11助攻及43分11籃板10助攻，今天雖然拿下45分，但沒能完成大三元。
即便如此，魏斯布魯克已經連續3場比賽得分超過40分，這是他生涯第3次連續3場比賽拿超過40分，為現役球員第一人。先前曾達成這項紀錄的是Kobe，他在球員生涯期間，曾7次連續3場比賽拿超過40分。
魏斯布魯克。（美聯社）
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