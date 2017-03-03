經典賽》李大恩不在狀況內 金寅植很擔心

南韓投手李帶溵（原譯李大恩）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕第4屆世界棒球經典賽再4日就要開打，南韓代表隊戰線拉警報，總教練金寅植今表示，目前還是很擔心陣中右投李帶溵（原譯李大恩），「雖然他一直沒停止練球，但感覺他的狀況還是沒在掌握之中。」

李帶溵原本被預測擔任A組預賽三戰之一的先發投手，然而在近日的熱身賽狀態不如預期，過去三場比賽中，4.1局被打11支安打狂失7分，昨天公辦熱身賽對尚武隊1.2局就被敲6安2保送爆4分，雖然速球仍維持在150公里上下的水準，但金寅植認為李帶溵沒發揮能主宰比賽的實力，「李帶溵的球速不是問題，但他的投球沒辦法給打者製造壓力，他的球投得太高了。」

李帶溵2015年代表南韓參加12強，預賽對委內瑞拉拿下勝投，然而經典賽比賽張力更高，韓媒推測若李帶溵狀況無法在賽前調到最好，很可能會改變先前策略，讓其他投手上陣。

南韓預計首戰對以色列派出斗山熊15勝投手張元準先發，另一名左投梁玹種已排定在明天對警察廳熱身賽出賽，控球數控制在65球內，他被推測是下週四台韓戰的先發投手，至於南韓下週二對戰荷蘭，暫定由三星獅右投禹奎珉出戰。