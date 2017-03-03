HBL》決戰小巨蛋 球評賈凡告訴你男子組誰會贏！

謝亞軒。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕105學年度HBL甲級男、女組4強明（4日）中午12點於台北小巨蛋開戰，最受人矚目的男子組冠軍盃將由誰取得？球評賈凡看好南山高中、松山高中在冠軍戰上演本季「雙山大戰」二部曲，並看好南山締造二連霸。

南山4強碰上「天敵」能仁家商，本屆雙方在16強預賽、12強複賽與8強準決賽碰頭，能仁於預賽、複賽賞給衛冕軍敗績，不過南山在2月準決賽扳回一城。賈凡認為，雙方第四度交手將是64波，陣容完整度較高的南山較佔優勢；他指出，南山8強靠著1-3-1、1-2-2的防守陣型，找到阻絕能仁小球戰術的武器，4強南山得展現與8強相同甚至更好的防守強度，有機會再次勝出，連兩年邁向冠軍戰。

能仁射手謝亞軒在12強對南山狂轟本季新高36分，他的得分爆發力是南山不得不防的對象，表現好壞更是能仁能否三退南山的關鍵；南山205公分吳沛嘉是4強首戰的重要人物，畢竟他擁有不俗的身高，只要能展現在準決賽面對能仁、松山的自信與效率，對於衛冕軍絕對是大加分。

吳沛嘉。（資料照，記者林正堃攝）

「綠色神盾」松山對上近年不曾在正式賽事中打敗過他們的高苑工商，本屆雙方在12強、8強交手，松山分別贏8分、21分。賈凡認為，這場比賽除了松山高國豪與高苑田浩交手，高二的高苑陳郁仁及松山莊家誠也皆是關鍵人物，仍看好松山連三年進軍冠軍戰。

若按照賈凡劇本走，冠軍戰將連兩屆上演「雙山大戰」；他認為，屆時看松山在這一個月中，能否找出破解南山1-3-1、1-2-2防守陣型，不過南山防守變換很快，較看好南山完成霸業。

至於廣大網友怎麼看？據Yahoo從2月25日辦理投票，目前松山以53.9％得票率，是球迷心中最具奪冠相的球隊；南山以32.8％緊追在後，高苑7.2％、能仁6.1％。

高國豪。（資料照，記者林正堃攝）

田浩。（資料照，記者林正堃攝）