經典賽直擊》熱身賽首次先發 林志祥擔心沒比賽感覺

熱身賽林志祥首次先發，今天擔任二壘手、打第二棒。（特派記者羅志朋攝）



〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕台灣隊備戰經典賽在即，今晚6點將和警察廳進行公辦熱身賽，這也是台灣隊首次在大戰地點高尺巨蛋進行實戰，此役先發打序稍作更動，第2棒二壘手改為林志祥，擔任第4棒的林智勝移防一壘。

林志祥表示，這是集訓以來熱身賽第一次先發，有點緊張，因為沒有常上場，會比較沒有比賽的感覺，就在實戰中找感覺，他說，「我想先發，就把自己準備好。」

近期熱身賽林智勝守二壘發生多次失誤，可能是他移防一壘，由林志祥擔任先發二壘手的主因，林志祥透露，智勝感覺壓力有點大，看得出來，希望他能平常心面對，把自己調整好。

今天賽前林智勝特別向隊友精神喊話，投手宋家豪說，「智勝告訴大家，接近比賽，要打仗了，把氣勢和凝聚力拿出來。」林志祥說，智勝希望隊友好好珍惜比賽。

林志祥表示，他知道自己在球隊的角色主要是守備，目前要適應的就是巨蛋人工草皮，內野彈跳球較快。