HSBC女子錦標賽》第2回合朴仁妃躍居領先 龔怡萍並列55名

南韓朴仁妃連續兩天打出67桿，攻上領先。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕前球后朴仁妃今天在新加坡聖淘沙島舉行的HSBC女子錦標賽第2回合，打出7個博蒂和1個雙柏忌的67桿，以總計134桿躍居領先。

朴仁妃去年渡過職業生涯的低潮期，因為運動傷害影響，她從6月之後就沒再參加LPGA賽事，專心休養之後，也只全心投入奧運順利奪下金牌。

今年球季她從上週泰國的賽事開始復出，她的世界排名已滑落到第12名，但本週到了新加坡，連續兩天打出67桿，攻上領先位置。

今天她只在第12洞因為連串失誤吞下雙柏忌，其他都打得很順手，前9洞只花31桿。最後1洞她又以博蒂收尾，從並列領先的集團中脫穎而出。

目前朴仁妃以1桿之差，領先泰國艾莉雅、美國魏聖美和南韓許敏姬。已有1年多沒拿過冠軍的挪威名將彼德森，今天也曾一度成為領先者，最後她以67桿完賽，總計136桿和南韓朴城炫並列第5。

現任球后高寶璟今天以68桿完賽，總計137桿，和衛冕的張哈娜等人並列第7。

台灣女將龔怡萍今天原本有些起色，從後9洞打回前9洞，打到第7洞時總成績已回到平盤。可惜第8洞5桿長洞失誤，苦吞三柏忌的8桿，這回合她以73桿作收，總計147桿並列55名。

龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）