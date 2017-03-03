HSBC女子錦標賽》第2回合朴仁妃躍居領先 龔怡萍並列55名
2017/03/03 18:39
南韓朴仁妃連續兩天打出67桿，攻上領先。（美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導〕前球后朴仁妃今天在新加坡聖淘沙島舉行的HSBC女子錦標賽第2回合，打出7個博蒂和1個雙柏忌的67桿，以總計134桿躍居領先。
朴仁妃去年渡過職業生涯的低潮期，因為運動傷害影響，她從6月之後就沒再參加LPGA賽事，專心休養之後，也只全心投入奧運順利奪下金牌。
今年球季她從上週泰國的賽事開始復出，她的世界排名已滑落到第12名，但本週到了新加坡，連續兩天打出67桿，攻上領先位置。
今天她只在第12洞因為連串失誤吞下雙柏忌，其他都打得很順手，前9洞只花31桿。最後1洞她又以博蒂收尾，從並列領先的集團中脫穎而出。
目前朴仁妃以1桿之差，領先泰國艾莉雅、美國魏聖美和南韓許敏姬。已有1年多沒拿過冠軍的挪威名將彼德森，今天也曾一度成為領先者，最後她以67桿完賽，總計136桿和南韓朴城炫並列第5。
現任球后高寶璟今天以68桿完賽，總計137桿，和衛冕的張哈娜等人並列第7。
台灣女將龔怡萍今天原本有些起色，從後9洞打回前9洞，打到第7洞時總成績已回到平盤。可惜第8洞5桿長洞失誤，苦吞三柏忌的8桿，這回合她以73桿作收，總計147桿並列55名。
龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）
相關新聞
- 日本LPGA》大金蘭花盃第2回合 盧曉晴一桿之差提前淘汰
- 日本LPGA巡迴賽》大金蘭花盃首日 姚宣榆蔡佩穎並列第七 大城咲希暫領先
- HSBC女子錦標賽》魏聖美第一回合暫領先 台將龔怡萍繳74桿
- 美、英修訂5項規則 讓高爾夫更現代化
- 高球》旅美業餘好手俞俊安 贏得NCAA個人冠軍
推薦新聞
-
經典賽》袁定文看好台灣隊 憂心跑壘及內野守備2017/03/03 18:50
-
NBA》魏少生涯三度連三場得分破40 Kobe之後第一人2017/03/03 17:37
-
MLB》一年未嘗打點 金鶯捕手今開轟扳回顏面（影音）2017/03/03 17:36
-
中職》詹子賢致勝2分彈 中信兄弟5：3勝斗山熊2017/03/03 16:59
-
極地鬥士陳彥博冒險營開課 邀請暖爸修杰楷體驗2017/03/03 16:54