世大運》挫敗中成長 林琬婷尋求衛冕

世大運培訓選手林琬婷。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕在2015光州世大運奪下金牌，同時也是本屆跆拳道培訓選手的林琬婷，即將挑戰個人第二面國際賽金牌，她表示會調適好心態，別被情緒帶走，並多看自己場上的影片，從中學習改進。

回憶起第一次進國訓中心，林琬婷在體能、技術及各方面都在吊車尾，面對沉重的訓練和壓力，只能不斷鼓勵自己跟上進度，鼓勵自己面對低潮，從挫敗中站起來。

林琬婷綽號「花花」，從小就接觸跆拳道，在之中找到樂趣後也踏上國手路，雖然一路艱辛，但在家人與教練的扶持下，也拿下人生第一面金牌，對於2017台北世大運，她表示：「跆拳道是台灣奪金項目，加上這次的地主優勢，有信心能打出漂亮一丈，並誓言摘下金牌。」

世大運培訓選手林琬婷。（世大運執委會提供）