MLB》小熊拚衛冕 萊斯特開幕打頭陣

萊斯特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟開幕進入倒數一個月，小熊總教練梅登（Joe Maddon）在今日宣布，由去年奪下19勝的萊斯特（Jon Lester）擔任開幕戰先發，這也是他繼2015年球季後，第2次在小熊投開幕戰。

萊斯特去年先發32場，202.2局投球拿下19勝5敗、防禦率2.44，成績相當優異，只可惜賽揚獎票選輸給國民王牌薛哲（Max Scherzer）名列第2。

至於先發輪值，小熊總教練梅登目前尚未公布，但能確定的是第2場將由阿里耶塔（Jake Arrieta）登板先發，除了這2位先發投手，小熊還有韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）和雷基（John Lackey），去年球季小熊先發輪值共吃下989局，繳出防禦率僅2.96的優異成績。

阿里耶塔。（資料照，美聯社）