網球》喬帥再落難 墨西哥網賽8強止步

喬科維奇無緣晉級4強。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕墨西哥網賽進入白熱化，世界排名第2喬科維奇8強戰交手第6種子澳洲好手「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）再碰釘子，被基里奧斯擊出25個愛司，6：7（9）、5：7遭直落二，無緣晉級4強。

喬科維奇次輪對上阿根廷老冤家波特羅，大戰三盤才復仇成功，不料今天踢到鐵板，首盤在第6局被送出第一個破發點，之後兩人都守住保發，6：6陷入膠著，進入搶七，喬科維奇卻出現失誤，9：10落後發球分也失守，丟出第一盤；第二盤激戰到5：5，喬科維奇連遭破發，只能以5：7將4強門票拱手讓人。

「這是很大的勝利，我有點緊張，因為我相信大家都在替Novak加油，但我打得很有自信，今晚我很享受。」贏家基里奧斯受訪時開心地說，「能在場上和世界上最偉大的球員過招，一直是我從小的夢想。」

21歲的基里奧斯在擊敗喬科維奇後，四大天王只剩球王穆雷還沒遭到他的「毒手」，下一場他將在4強戰交手稍早以6：1、7：5擊敗提姆（Dominic Thiem）的美國好手奎利（Sam Querrey），另一場4強賽則由第2種子「蠻牛」納達爾對上第3種子西利奇（Marin Cilic）。

「壞小子」基里奧斯。（法新社）