經典賽》中田翔開轟 日本隊2分差兵敗阪神

中田翔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕結束台日對抗賽，日本隊在旅美好手青木宣親集合後全隊到齊，今天熱身賽和阪神交手，先發武田翔太2局失3分，雖然主砲中田翔回神開轟，陽春砲難挽頹勢，最後日本隊以2：4吞敗。

青木宣親昨（2）日返回日本，今天以第一棒中外野手出發，4打數繳出1安打，前3局日本隊受限於洋投梅森傑（Randy Messenger）的投球，僅山田哲人敲出安打，但他盜壘失敗，前一輪打完一分未拿；阪神則在1下北條史也、高山俊串聯安打先馳得點，2下武田翔太在板山祐太郎二壘打下再丟2分，單局還投出2保送，失3分皆是責失。

連6局掛鴨蛋，日本隊在7上靠著中田翔陽春砲打曼迪斯（Roman Mendez）開張，8上馬提歐（Marcos Mateo）接手，代打的田中廣輔率先敲安，秋山翔吾觸身球上壘後，日本隊利用2個滾地球推進要到第2分，但阪神很快在8下追回，9上日本隊遭三上三下，最後就以2分差落敗。

此役雖然武田翔太前2局失3分，中繼投手群表現亮眼，牧田和久、平野佳壽、增井浩俊、松井裕樹和「一人左」岡田俊哉皆無失分；打線以山田哲人2支安打最出色，他還包辦日本隊2支長打其中一支，台日對抗賽表現佳的菊池良介，以及第4棒筒香嘉智、鈴木誠也、小林誠司熄火，日本隊難串聯攻勢，種下敗因。

山田哲人2安打，包括一支二壘安打。（資料照，記者林正堃攝）