中職》陳江和術後復原佳 開季亮相沒問題
2017/03/03 19:43
陳江和今天在熱身賽中登場。（記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／高雄報導〕中信兄弟今天對斗山熊，先發名單中最特別的，是唯一超過30歲甚至35歲的的陳江和，他表示，雖然春訓進度受開刀影響比以往慢，趕上開季依舊沒問題。
陳江和去年季末被觸身球砸到，造成右手拇指骨折，不但無法參加總冠軍賽，還因為開刀休息3個月，本週才開始在自辦熱身賽上場，累計出賽3場有2場先發，畢竟他是老經驗，很清楚該怎麼調整。
「現在最要加強的是肌力不足，因為沒有別的傷，進度都在掌握中，趕上開季沒問題。」他說。
陳江和守6局、打2個打席，退場前稱職發揮「母雞帶小雞」的功能，不斷提醒隊友站位與移位，「我們很多年輕球員的條件都很好，只是有些小地方要再提醒。」他說。
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