中職》王則鈞多練2個球路 希望站穩一軍中繼

王則鈞。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕王則鈞意外獲得熱身賽首次先發機會，才投2局每局都有失分危機，最終都能全身而退，今年他被定位在長中繼，特別多練2個球路，希望可以站穩一軍。

中信原訂由張凱倫先發，到球場前改為王則鈞，這是他今年熱身賽第1次先發，雖然來得很意外，因為早被告知這場要上，用球數也已經設定好，差別只是登板順序，投2局只挨1安無失分，三振、保送各有3次。

「突然球就投不進去，然後就愈投愈閃，還好都及時控制住，這幾年一直投不好，這是我要再突破的地方，教練也要我投得更有自信。」他說。

王則鈞最常使用直球、曲球、指叉球，這場奪3K全靠指叉球，但他知道球種有點單調，今年春訓多練變速球、伸卡球，「雖然還不能當成決勝球，但可以用來搶好球，希望能練得更上手。」他說。

王則鈞去年整季都在二軍，今年的目標很簡單，就是重回一軍，「今年被定位在長中繼，現在已經到調整到比賽狀態，希望今年可以回到一軍，站穩牛棚。」他說。