經典賽》運彩加開特別投注 看好委國扮黑馬

赫南德茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽即將在下週開幕，賽事開打前台灣運彩已開售冠軍投注，希望能提前點燃熱潮，喜愛棒球的彩迷已經可以研究投注方向。

對於本屆經典賽分組，台灣運彩特別加開投注，提供球迷預測A、B、C及D組第一名球隊，同在C組的美國及多明尼加，分別都有大聯盟一線好手助拳，尤其多明尼加恐怖打線令人敬畏，兩隊由誰勝出仍撲朔迷離。

在冠軍賽賠率中，最被看好的球隊依序是美國、多明尼加和日本，這三隊賠率都在5.00以下，日本雖曾拿過二連霸紀錄，實力也是有目共睹，但今年沒有大聯盟球星的助陣，相較於美國和多明尼加略為遜色，甚至在2月28日熱身賽中，輸給中職聯隊。

委內瑞拉的頭號王牌「國王」赫南德茲（Felix Hernandez），大聯盟生涯累計154勝109敗，防禦率3.16，生涯共先發359場，累積2415.2局送出2264次三振，對於短期盃賽是一大戰力，也有機會幫助委內瑞拉奪下冠軍。