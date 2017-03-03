NBA》連三場外線打鐵 柯瑞：不會改變我出手態度

柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天以87：94不敵公牛，陣中一哥柯瑞（Stephen Curry）全場三分球11投2中，手感冰冷，賽後談起今天的表現，他表示最近的低潮不會影響到他出手的態度，也相信接下來情況會有所改善。

過去以精準外線屠殺對手的柯瑞，近3場比賽卻陷入低潮，面對七六人一戰11投0中，遇上巫師9投2中，再加上今天的11投2中，共31投4中，命中率是慘淡的13%。

談起今天的比賽，柯瑞認為，其實關鍵時刻都有出手機會，但在外線就是找不到手感，「今天的比賽和其他比賽一樣，只是我們通常會進的球都沒進，但這也不是輸球原因，而是我們要弄清楚輪替的陣容，然後繼續努力，每場比賽對我們來說都很重要，我們也需要補上杜蘭特的空缺。」

面對低迷的手感，柯瑞平常心面對，「雖然最近手感不好，但我不會改變投籃的態度，我會出手，通常都是不錯的機會，也相信自己會投進，我的職業生涯一直都是這樣，不會因為這三場比賽的表現就改變態度，只要做好該做的，之後情況會變好。」

柯瑞過去3場比賽外線手感冰冷。（取自推特）