定向越野國手吳思穎 「愛耳日」用喬丹名言鼓勵聽障朋友

定向越野國手吳思穎（後排左三）分享生命故事。（凱格蘭公關提供）

定向越野國手吳思穎（後排左三）分享生命故事。（凱格蘭公關提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕適逢全球第18個愛耳日，臺北市立聯合醫院攜手積極推廣聽力關懷的華科事業群慈善基金會，擴大啟動社區、老人、弱勢族群聽力篩檢服務，現場也請到定向越野國手吳思穎分享生命故事。

定向越野國手吳思穎昨天從葡萄牙參加定向越野競賽返國，正在積極籌備2017年在土耳其舉辦的聽障奧運。

她1歲半時因德國麻疹失去聽力，父母栽培她學習舞蹈，高中體育老師鼓勵她代表學校參加體育競賽，初次參賽就獲佳績，開啟她「體育人」的道路。

大學時體育老師覺得吳思穎性格冷靜，勇於冒險，絕不放棄的強大心境，很適合定向越野，吳思穎從此與定向越野結下不解之緣。

參賽時，吳思穎會拿下助聽器，避免助聽器因為流汗而故障，危險性提高，卻能更專注於挑戰比賽，她也很鼓勵聽障朋友接觸這項盛行於歐洲的運動，目前在台灣尚不普及，卻能鍛練強健體魄。

吳思穎也以過來人身份給聽障學子建議，她引用麥可喬丹的名言：「我可以接受失敗，但不能接受放棄！」有先天性的障礙，必需比別人更努力，克服先天缺陷，只要永不放棄，一定會在某個領域闖出自己的一片天。

定向越野國手吳思穎。（凱格蘭公關提供）