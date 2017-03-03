中職》3局鯨吞5分定勝負 統一獅輕取樂天巨人對韓沒輸過

統一獅5：2擊敗樂天巨人。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕陳傑憲今晚隨統一獅出戰樂天巨人，延續對經典賽日本隊的火熱手感，帶動獅隊於3局上鯨吞5分奠定勝基，以5：2擊敗樂天巨人，獅隊在2017年港都盃跨聯盟交流賽未嘗敗績，累計3勝1和。

獅隊參加「2017年中職日職對抗賽」的4位野手高志綱、潘武雄、唐肇廷、陳傑憲都歸隊先發，於3局上方昶詠率先獲保送上壘後相繼做出貢獻，陳傑憲敲出獅隊首安帶出攻勢，潘武雄2分打點安打把比數拉開到3：0，唐肇廷補刀再添1分為4：0。

獅隊這場敲出5安，與對手樂天一樣多，但全集中在3局上，靠這局猛攻10人次，以5安加2保送鯨吞5分，一舉奠定勝基。

獅隊動用4位投手，林其緯先發3局有2保送，只挨1安無失分；林威志中繼3局，4局下2出局後連挨3安失1分；林岳平接手第7局，因3保送加暴投失1分；江承峰、邱浩鈞負責第8、9局都沒失分。

陳傑憲只打2打席就提前退場，由黃恩賜接替守游擊，他表示，可能因為澄清湖球場的紅土比較軟，跑壘時腳有點緊緊的，向教練反應後決定休息；代總教練黃甘霖表示，距離球季開打還早，一切以健康為最優先，覺得不舒服不需要硬撐。