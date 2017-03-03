MLB》超暖心！紅雀王牌送驚喜挺菜鳥 讓他痛哭流涕

薛瑞夫。（資料照，取自小聯盟官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕紅雀王牌投手韋恩萊特（Adam Wainwright）不僅球技出色，場外對學弟們更是照顧有加，日前他自行出錢租車，給受邀春訓的小聯盟投手薛瑞夫（Ryan Sherriff）代步，讓他感動到落淚。

薛瑞夫今年獲邀參加大聯盟春訓，不過因為不確定會在當地待多久且為了省下運費，而未將車子運往當地，並且每天步行到球場練球。

紅雀王牌投手韋恩萊特多次在前往球場的路上遇到薛瑞夫，他也熱情的詢問是否搭便車或需要其他的幫忙，但薛瑞夫都客氣的拒絕，因為住家到球場僅需步行10分鐘，他也很享受這段散步的時光。

事後，薛瑞夫接到球團工作人員的電話，詢問他的駕照等資料，原本他還以為自己要被整了，直到球團人員告訴他：「有把Nission Altima的車鑰匙在你置物櫃，上面有你的名字。」，他才知道，原來是韋恩萊特自費幫他租車。

這讓薛瑞夫相當感動，「我知道這件事後開始大哭，因為過去從來沒有人為我做過這樣的事情，這真的太美好了。」

薛瑞夫為了表達謝意，特別買了韋恩萊特愛吃的燒烤和飲料，並且寫了謝卡給他，韋恩萊特笑說：「這是我收過最棒的回禮，而且他的紙條超有趣，他說『我不小心把燒烤醬買成牛排醬了。』」

看到小老弟如此感動，韋恩萊特表示，他只是傳承過去學長們情誼，「我年輕時也有過這樣的溫暖經驗，我那時候都會穿著皺皺的襯衫來球場，當時的前輩穆德（Mark Mulder）看到後，就買了一箱襯衫給我，所以我一直覺得該做些回饋，把這樣的情感傳承下去。」

紅雀投手韋恩萊特。（資料照，美聯社）